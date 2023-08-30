Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что смерть Пригожина демонстрирует, что так называемого ЧВК "Вагнера" больше не существует.

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Вагнеровцы были одним из самых боеспособных подразделений России. Хотя они использовали абсолютно зверскую тактику – забрасывали позиции труппами. Теперь на этой группировке можно поставить точку.

Понятно, что уничтожение Пригожина не обошлось без ФСБ и других представителей режима. Поэтому нет особой разницы узнавать официальную причину авиакатастрофы. Понятно, кто был к этому причастен. А была ли это ракета С-300, или взрывчатка – второстепенный вопрос.

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Похороны превратили в спецоперацию

Как заметил Зильбер, понятно, что у Пригожина были свои поклонники. В основном это маргиналы, но режим боится даже их.

Режим боится даже мертвого Пригожина. Поэтому похороны превратили в спецоперацию. Имитировали на 3 разных кладбищах. Наверное, хотели посмотреть, соберется ли народ,

– заметил Зильбер.

Сомнительно, что приверженцы Пригожина смогут организовать оппозиционную силу против режима Путина. Однако попытка мятежа от владельца Вагнера может в будущем вдохновить других людей на такую же попытку переворота. Но они должны иметь военную силу.

ЧВК "Вагнера" больше не будет. Их попытаются заменить другими "частными военными компаниями". Сомнительно, что "Вагнер" восстановят, ведь Пригожин все же являлся эффективным руководителем, который хотел на этом зарабатывать деньги. Сможет ли режим найти аналогичного человека – сомнительно. Хотя разные африканские активы "Вагнера" однозначно на кого-то перепишут.

Уничтожение Пригожина: коротко