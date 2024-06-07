Правоохранители сообщили, что соответствующий инцидент произошел в сквере 7-й станции Большого Фонтана. Правовую квалификацию события правоохранители предоставят после установления всех его обстоятельств.

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Гибель мальчика в фонтане

Как рассказали в полиции, двое подростков играли в неработающем фонтане. Они забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры детей обвалилась.

Один мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых погиб на месте, а второй – травмировал палец на руке. Его отвезли в больницу,

– сообщили правоохранители.

По состоянию на сейчас возле фонтана работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Тело погибшего подростка направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину гибели.

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