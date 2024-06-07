Правоохранители сообщили, что соответствующий инцидент произошел в сквере 7-й станции Большого Фонтана. Правовую квалификацию события правоохранители предоставят после установления всех его обстоятельств.
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Гибель мальчика в фонтане
Как рассказали в полиции, двое подростков играли в неработающем фонтане. Они забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры детей обвалилась.
Один мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых погиб на месте, а второй – травмировал палец на руке. Его отвезли в больницу,
– сообщили правоохранители.
По состоянию на сейчас возле фонтана работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Тело погибшего подростка направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину гибели.
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Инциденты с детьми
- 31 мая в лесополосе возле Полтавы нашли тело 12-летней Дарьи Волошиной, поиски которой продолжались 4 дня. На ее теле были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали 57-летнего полтавчанина с криминальным прошлым. Ему сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве малолетней.
- 22 мая в Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнюю девочку. Она с другими детьми находилась на путях и не успела среагировать на сигнал машиниста. На место сразу прибыли врачи, однако им не удалось спасти девочку.
- 23 мая в больницу Закарпатской области поступил 10-летний мальчик с многочисленными ожогами по всему телу. Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, однако парень умер в реанимационном отделении. Правоохранители установили, что сожитель матери ребенка умышленно поджег одежду малыша после ссоры.