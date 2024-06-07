Правоохоронці повідомили, що відповідний інцидент стався у сквері 7-ї станції Великого Фонтану. Правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після встановлення всіх її обставин.
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Загибель хлопчика у фонтані
Як розповіли у поліції, двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані. Вони забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри дітей обвалилася.
Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а другий – травмував палець на руці. Його відвезли в лікарню,
– повідомили правоохоронці.
Станом на зараз біля фонтану працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого підлітка направлять на судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину загибелі.
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Інциденти з дітьми
- 31 травня у лісосмузі біля Полтави знайшли тіло 12-річної Дарії Волошиної, пошуки якої тривали 4 дні. На її тілі були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці вже затримали 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Йому повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої.
- 22 травня у Київській області потяг на смерть збив 9-річну дівчинку. Вона з іншими дітьми перебувала на коліях і не встигла зреагувати на сигнал машиніста. На місце одразу прибули лікарі, проте їм не вдалося врятувати дівчинку.
- 23 травня до лікарні Закарпатської області надійшов 10-річний хлопчик з численними опіками по всьому тілу. Лікарі кілька днів боролися за життя дитини, проте хлопець помер у реанімаційному відділенні. Правоохоронці встановили, що співмешканець матері дитини умисно підпалив одяг малечі після сварки.