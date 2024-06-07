Правоохоронці повідомили, що відповідний інцидент стався у сквері 7-ї станції Великого Фонтану. Правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після встановлення всіх її обставин.

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Загибель хлопчика у фонтані

Як розповіли у поліції, двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані. Вони забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри дітей обвалилася.

Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а другий – травмував палець на руці. Його відвезли в лікарню,

– повідомили правоохоронці.

Станом на зараз біля фонтану працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого підлітка направлять на судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину загибелі.

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Інциденти з дітьми