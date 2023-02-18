В Турции погибла семья бойца ВСУ, когда он лечился: родные рассказали о трагедии

В результате землетрясения в Турции погибла семья из Запорожья. Женщина с детьми уехала за границу из-за полномасштабного вторжения России.

Впоследствии 46-летнюю Юлию Петрову и ее сыновей – 10-летнего Захара и 5-летнего Матвейчика – нашли под завалами. К сожалению, они не выжили. О трагедии рассказали отец и муж Юлии.

Важно Жуткое землетрясение в Турции унесло жизни семьи из Запорожья: погибли двое детей

Что известно о семье из Запорожья

Юлия Петрова с детьми уехала в Турцию 6 марта к родной тете. Муж Юлии Михаил рассказал, что он 12 сентября был ранен на фронте. Так что о землетрясении узнал в госпитале.

Меня выписали только 9 февраля. Тогда мы надеялись, что их найдут живыми… Вечером 5 февраля они прислали мне видео. Они изучили новый стишок, и Матюша мне его рассказывал. А утром 6-го эти новости. И они исчезли из связи…

– вспомнил мужчина.

Отец Юлии Сергей Петров говорит, что Юлия с детьми жила у родственников. В последний раз они разговаривали с Юлей 5 февраля. Дочь говорила, что у них все хорошо. На следующее утро мать Юлии прочла, что в Турции произошло землетрясение.

Сразу набрала номер дочери, но Юля не отвечала. Позвонили старшему внуку Захару, но тоже не дозвонились. Мы забили тревогу. Начали звонить родственниками, у которых жила Юля с детьми,

– вспомнил отец Юлии.

Говорит, когда поняли, что с ними нет связи, тогда вышли на поисковые сайты и наше посольство в Турции. Семье подтвердили, что землетрясение произошло в провинции Хатай, в городе, где находилась дочь с внуками. Именно оно фактически я стало его эпицентром.

"Мы поняли, что случилась беда… Нам оставалось только ждать и надеяться", – вспомнил дедушка Захара и Матвея.

Говорит, что другие родственники прислали фотографии с места трагедии – дом, где жила Юлия с детьми, упал на бок. До него было тяжело добраться. Когда спасатели наконец дошли до него, там вспыхнул пожар.

А в понедельник вечером нам сообщили, что нашли их тела... Юлю и младшего внука уже вытащили, а старшего видели, но пока не могут достать. Нам трудно поверить, что это происходит на самом деле,

– вспомнил Сергей Петров.

Он говорит, что семья была уверена, что Юлия с детьми в безопасности, ведь ехали в тихое, спокойное место, курортный город.

Сергей говорит, что зять готов был ехать в Турцию, чтобы забрать Юлю и детей. Так им сказали, что доставкой тел будет заниматься посольство.

Муж Юлии Михаил говорит, что он подписал доверенность на перевозку тел.

Мы все время на связи с посольством, но вопрос платы за перевозку тел в Украину пока остается открытым. Частная фирма в Турции, занимающаяся этим, объявила счет — 7700 евро. У меня таких денег нет,

– рассказал Михаил.

Он говорит, что надеется только, что эти расходы возьмет на себя посольство. Но пока этого ему никто не подтвердил.

Украинцы были в Турции во время землетрясения

В ходе землетрясения в Турции перестали выходить на связь 27 украинцев. Впоследствии посол Украины в Турции Василий Бондарь рассказал 7 февраля, что 9 человек удалось найти.

9 февраля сообщали, что под завалами могли находиться еще 5 граждан Украины. По словам представителя украинского МИД Олега Николенко, украинские консулы ехали в зону стихийного бедствия на Юге Турции, чтобы помочь украинцам.

По состоянию на 9 февраля дипломаты разыскали 103 украинца, еще 22 граждан – не выходили на связь.

15 февраля в МИД рассказали, что в результате землетрясения в Турции погибли 5 украинцев. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших.

Еще один человек госпитализирован, он находится в стабильном состоянии. Семь человек считаются пропавшими без вести, из них двое могут быть под завалами.

Всего удалось разыскать 136 граждан, эвакуировать – 37, спасти из-под завалов – 10 украинцев.

Помочь семье можно на банковскую карту Михаила – 5355 2802 1146 7186

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и родственникам погибших граждан Украины.