Згодом 46-річну Юлію Петрову, та її синів – 10-річого Захара та 5-річного Матвійчика – знайшли під завалами. На жаль, вони не вижили. Про трагедію розповіли батько та чоловік Юлії.

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Що відомо про родину із Запоріжжя

Юлія Петрова з дітьми поїхала в Туреччину 6 березня до рідної тітки. Чоловік Юлії Михайло розповів, що він 12 вересня був поранений на фронті. Тож про землетрус дізнався у шпиталі.

Мене виписали лише 9 лютого. Тоді ми ще сподівалися, що їх знайдуть живими… Увечері 5 лютого вони надіслали мені відео. Вони вивчили новий віршик, і Матюша мені його розповідав. А вранці 6-го ці новини. І вони зникли зі зв'язку…

– пригадав чоловік.

Батько Юлії Сергій Петров каже, що Юлія з дітьми жила у родичів. Востаннє вони розмовляли з Юлею 5 лютого. Донька говорила, що у них все добре. Наступного ранку матір Юлії прочитала, що в Туреччині трапився землетрус.

Одразу набрала номер доньки, але Юля не відповідала. Подзвонили старшому онукові Захару, але теж не додзвонилися. Ми забили на сполох. Почали дзвонити родичами, у яких мешкала Юля з дітьми,

– пригадав батько Юлії.

Каже, коли зрозуміли, що з ними немає зв'язку, тоді й вийшли на пошукові сайти та наше посольство в Туреччині. Родині підтвердили, що землетрус стався в провінції Хатай, в місті, де перебували донька з онуками. Саме воно фактично стало його епіцентром.

"Ми зрозуміли, що сталася біда… Нам залишалося тільки чекати й сподіватися", – пригадав дідусь Захара та Матвія.

Каже, що інші родичі надіслали фотографії з місця трагедії – будинок, в якому жила Юлія з дітьми, спав на бік. До нього будо важко дістатись. Коли рятувальники нарешті дійшли до нього, то там спалахнула пожежа.

А в понеділок увечері нам повідомили, що знайшли їхні тіла… Юлю та молодшого онука вже витягли, а старшого бачили, але поки що не можуть дістати. Нам важко повірити, що це відбувається насправді,

– пригадав Сергій Петров.

Він каже, що родина була переконана, що Юлія з дітьми у безпеці, адже їхали в тихе, спокійне місце, курортне місто.

Сергій каже, що зять був готовий був їхати до Туреччини, щоб забрати Юлю та дітей. Так їм сказали, що доставленням тіл займатиметься посольство.

Чоловік Юлії Михайло каже, що він підписав довіреність на перевезення тіл.

Ми весь час на зв'язку з посольством, але питання плати за перевезення тіл в Україну поки залишається відкритим. Приватна фірма у Туреччині, яка цим займається, оголосила рахунок — 7700 євро. У мене таких грошей нема,

– розповів Михайло.

Він каже, що сподівається тільки на те, що ці витрати візьме на себе посольство. Та поки що цього йому ніхто не підтвердив.

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Українці були в Туреччині під час землетрусу

Під час землетрусу в Туреччині перестали виходити на зв'язок 27 українців. Згодом посол України в Туреччині Василь Бондар розповів 7 лютого, що 9 людей вдалось знайти.

9 лютого повідомляли, що під завалами могли перебувати ще 5 громадян України. За словами речника українського МЗС Олега Ніколенка, українські консули їхали в зону стихійного лиха на Півдні Туреччини, щоб допомогти українцям.

Станом на 9 лютого дипломати розшукали 103 українців, ще 22 громадян – не виходили на зв'язок.

15 лютого в МЗС розповіли, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинули 5 українців. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

Ще одна людина госпіталізована, вона у стабільному стані. Семеро людей вважаються зниклими безвісти, з них двоє – можуть бути під завалами.

Загалом вдалось розшукати 136 громадян, евакуювати – 37, врятувати з-під завалів – 10 українців.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та родичам загиблих громадян України.