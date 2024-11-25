В Нежине состоялись прощальные церемонии с двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины – Сергеем Коворотним и Игорем Василенко. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Нежинский городской совет.
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Что известно о церемонии почтения памяти погибших военных
В Соборе Всех Святых собрались родные, собратья и жители города, чтобы выразить свое уважение и попрощаться с погибшими.
Сергей Коворотний родился в 1984 году. Игорь Василенко, 1978 года рождения, оба были уроженцами Нежина. Они отдали свои жизни, выполняя долг перед Украиной.
Как прощались с погибшими Сергеем Коворотним и Игорем Василенко: смотрите фото Нежинского городского совета
После церемонии прощания погибших военных провели в последний путь.
Погибшие воины ВСУ:
- Военный Юрий Бой из Яворова погиб 28 августа 2024 года в Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей.
- Эдуард Шаран, капитан ВСУ, погиб, выполняя боевое задание на Запорожском направлении, его посмертно наградили орденом "Золотая Звезда" и званием "Герой Украины".
- Юрий Сергеев, 32-летний защитник из Измаила, погиб во время выполнения боевого задания в Курской области. Провели в последний путь Героя на Аллее Славы и похоронили на Новом кладбище.