Единственные сыновья у родителей: на войне погибли родные братья из Черкасской области

На войне в Украине погибли родные братья Виктор и Константин Кравченко. Они родом из города Христиновка Черкасской области.

Виктор и Константин мужественно защищали Украину. Они погибли в Херсонской области.

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На войне погибли родные братья из Черкасской области

Константину было 26 лет, а Виктору – всего 24. Они единственные сыновья у своих родителей.

Как рассказала спикер Территориального центра комплектования в Черкасской области Алина Кривошея, парни служили в самоходной артиллерийской батарее отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Старшие солдаты Виктор и Константин Кравченко погибли 23 декабря во время артиллерийского обстрела в Херсонской области,

– сообщила Кривошея.

Отметим, что погибших защитников похоронят 28 декабря в родной Христиновке.



На войне погибли братья Виктор и Константин Кравченко / фото Христиновский городской совет

На войне погибли более 100 защитниц Украины

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что на войне ранения получили более 100 защитниц Украины, а также 50 считают пропавшими без вести. По его словам, в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин.

На сегодняшний день в ВСУ проходят службу 59 786 женщин, из которых 41 тысяча – это военнослужащие и, соответственно, почти 19 тысяч – это гражданские работницы.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что во время войны погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных.