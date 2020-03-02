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      Гибель экс-министра Кутового: появился окончательный отчет о причинах авиакатастрофы

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      Опубликовали окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы, в которой погиб Тарас Кутовой. В свое время он возглавлял Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Сама же катастрофа произошла в октябре 2019 года на Полтавщине.

      Соответствующий отчет появился на сайте Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами. Согласно результатам расследования, вертолет Robinson r44 не имел никаких технических неисправностей. А причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор.

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      В отчете говорится, что вероятной причиной катастрофы стало то, что пилот потерял контроль над вертолетом во время выполнения маневра. В частности, недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях. Заметим, что перед этим машина попала в туман.

      Известно, что вертолетом в момент аварии управлял Тарас Кутовой. На Полтавщину он летел из Киева.

      Ранее в Нацбюро по расследованию авиационных происшествий предполагали, что причинами авиакатастрофы, в которой погиб Кутовой, могли стать плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

      Смертельная авиакатастрофа с участием экс-министра Кутувого: Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий опубликовало окончательный отчет – документ

      Что известно о смертельной авиакатастрофе с Кутовым

      Инцидент произошел примерно в 16:00 21 октября. Вертолет, которым управлял Кутовой, упал возле частного дома вблизи села Тарасенково в Полтавской области. Бывший министр погиб на месте, а его тело сильно обгорело. По факту падения самолета правоохранители открыли уголовное производство.

      Тарас Кутовой – украинский политик, народный депутат Верховной Рады 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Также работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью.

      Кутовой был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко. Верховная Рада приняла его 21 мая 2013 года.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования Катастрофа авиация Гибель Тараса Кутового
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