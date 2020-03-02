Гибель экс-министра Кутового: появился окончательный отчет о причинах авиакатастрофы

Опубликовали окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы, в которой погиб Тарас Кутовой. В свое время он возглавлял Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Сама же катастрофа произошла в октябре 2019 года на Полтавщине.

Соответствующий отчет появился на сайте Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами. Согласно результатам расследования, вертолет Robinson r44 не имел никаких технических неисправностей. А причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор.

Советуем ознакомиться! Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты

В отчете говорится, что вероятной причиной катастрофы стало то, что пилот потерял контроль над вертолетом во время выполнения маневра. В частности, недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях. Заметим, что перед этим машина попала в туман.

Известно, что вертолетом в момент аварии управлял Тарас Кутовой. На Полтавщину он летел из Киева.

Ранее в Нацбюро по расследованию авиационных происшествий предполагали, что причинами авиакатастрофы, в которой погиб Кутовой, могли стать плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

Смертельная авиакатастрофа с участием экс-министра Кутувого: Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий опубликовало окончательный отчет – документ

Что известно о смертельной авиакатастрофе с Кутовым

Инцидент произошел примерно в 16:00 21 октября. Вертолет, которым управлял Кутовой, упал возле частного дома вблизи села Тарасенково в Полтавской области. Бывший министр погиб на месте, а его тело сильно обгорело. По факту падения самолета правоохранители открыли уголовное производство.

Тарас Кутовой – украинский политик, народный депутат Верховной Рады 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Также работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью.

Кутовой был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко. Верховная Рада приняла его 21 мая 2013 года.

К теме! Погиб Тарас Кутовой: чем известен бывший министр