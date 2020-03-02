Загибель ексміністра Кутового: з’явився остаточний звіт щодо причин авіакатастрофи

Опублікували остаточний звіт за результатами розслідування авіакатастрофи, в якій загинув Тарас Кутовий. Свого часу він очолював Міністерство аграрної політики та продовольства України. Сама ж катастрофа трапилася у жовтні 2019 року на Полтавщині.

Відповідний звіт з’явився на сайті Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними судами. Згідно з результатами розслідування, вертоліт Robinson r44 не мав жодних технічних несправностей. А причиною авіакатастрофи став людський фактор.

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У звіті мовиться, що імовірною причиною катастрофи стало те, що пілот втратив контроль над вертольотом під час виконання маневру. Зокрема, не достатньо ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях. Зауважимо, що перед цим машина потрапила в туман.

Відомо, що вертольотом у момент аварії керував Тарас Кутовий. На Полтавщину він летів з Києва.

Раніше у Нацбюро з розслідування авіаційних подій припускали, причинами авіакатастрофи, в якій загинув Кутовий, могли стати погані погодні умови та відсутність достатнього досвіду з управління вертольотом.

Смертельна авіакатастрофа за участю ексміністра Кутувого: Національне бюро з розслідування авіаційних подій опублікувало остаточний звіт – документ

Що відомо про смертельну авіакатастрофу з Кутовим

Інцидент трапився приблизно о 16:00 21 жовтня. Гелікоптер, яким керував Кутовий, упав біля приватного будинку поблизу села Тарасенково у Полтавській області. Колишній міністр загинув на місці, а його тіло сильно обгоріло. За фактом падіння літака правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Тарас Кутовий – український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.



Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада ухвалила її 21 травня 2013 року.

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