Загибель Тараса Кутового: відомі причини авіакатастрофи

Вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим впав і розбився 21 жовтня. Попередніми причинами авіакатастрофи можуть бути погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління вертольотом.

Директор Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України Олег Бабенко розповів, що наразі працює спеціальна комісія, яка розслідує причини авіакатастрофи, пише УНІАН.

Зверніть увагу: Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

Розслідування буде складним. Там все згоріло. Чорні ящики на цьому типі вертольотів не встановлюються,

– пояснив Бабенко.

Експерт стверджує, що вже точно зрозуміло, що Кутовий розбився на вертольоті через погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління повітряним судном.

Він зазначив, що пілот через сильний туман втратив просторове положення вертольота й вже нічого не міг із цим зробити, як результат – врізався в землю. За інформацією Бабенка, Кутовий мав всього 50 годин нальоту. Це означає, що в пілота не було достатнього досвіду.

Закони змінюються. Раніше він мав би літати з інструктором не менше 150 годин. А тут ясно, що пілот не був підготовлений до польоту в таких метеоумовах. Він вилетів у нормальну погоду, але потрапив у туман і летів, а міг би повернутись або приземлитись і чекати погоди. Він переоцінив свої можливості,

– сказав Бабенко.

До теми: Загинув Тарас Кутовий: реакція колег та політиків

Як загинув Тарас Кутовий?

Тарас Кутовий трагічно загинув 21 жовтня в авіакатастрофі. Він летів з Києва на Полтавщину вертольотом Robinson r44, пілотом якого був сам.

Близько 16 години гелікоптер впав біля приватного будинку поблизу села Тарасенково у Полтавській області. Колишній міністр загинув на місці, а його тіло сильно обгоріло.



Місце падіння гелікоптера і загибелі Тараса Кутового на Полтавщині / фото поліції

За фактом падіння літака правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Ким був Тарас Кутовий?Український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.



Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада прийняла її 21 травня 2013 року.