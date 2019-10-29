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      Загибель Тараса Кутового: відомі причини авіакатастрофи

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      Відомі причини авіакатастрофи, у якій загинув Тарас Кутовий
      Відомі причини авіакатастрофи, у якій загинув Тарас Кутовий / Колаж 24 каналу

      Вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим впав і розбився 21 жовтня. Попередніми причинами авіакатастрофи можуть бути погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління вертольотом.

      Директор Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України Олег Бабенко розповів, що наразі працює спеціальна комісія, яка розслідує причини авіакатастрофи, пише УНІАН.

      Зверніть увагу: Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

      Розслідування буде складним. Там все згоріло. Чорні ящики на цьому типі вертольотів не встановлюються,
      – пояснив Бабенко.

      Експерт стверджує, що вже точно зрозуміло, що Кутовий розбився на вертольоті через погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління повітряним судном.

      Він зазначив, що пілот через сильний туман втратив просторове положення вертольота й вже нічого не міг із цим зробити, як результат – врізався в землю. За інформацією Бабенка, Кутовий мав всього 50 годин нальоту. Це означає, що в пілота не було достатнього досвіду.

      Закони змінюються. Раніше він мав би літати з інструктором не менше 150 годин. А тут ясно, що пілот не був підготовлений до польоту в таких метеоумовах. Він вилетів у нормальну погоду, але потрапив у туман і летів, а міг би повернутись або приземлитись і чекати погоди. Він переоцінив свої можливості,
      – сказав Бабенко.

      До теми: Загинув Тарас Кутовий: реакція колег та політиків

      Як загинув Тарас Кутовий?

      Тарас Кутовий трагічно загинув 21 жовтня в авіакатастрофі. Він летів з Києва на Полтавщину вертольотом Robinson r44, пілотом якого був сам.

      Близько 16 години гелікоптер впав біля приватного будинку поблизу села Тарасенково у Полтавській області. Колишній міністр загинув на місці, а його тіло сильно обгоріло.


      Місце падіння гелікоптера і загибелі Тараса Кутового на Полтавщині / фото поліції

      За фактом падіння літака правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

      Ким був Тарас Кутовий?Український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.

      Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада прийняла її 21 травня 2013 року.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Загибель Тараса Кутового Втрати Жертви Розслідування Аварії та ДТП Новини Полтави
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