Гибель Тараса Кутового: известны причины авиакатастрофы

Вертолет с прежним министром аграрной политики Тарасом Кутовым упал и разбился 21 октября. Предварительным причинами авиакатастрофы могут быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

Директор Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко рассказал, что сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы, пишет УНИАН.

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Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются,

– пояснил Бабенко.

Эксперт утверждает, что уже точно понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточного опыта по управлению воздушным судном.

Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, как результат – врезался в землю. По информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета. Это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности,

– сказал Бабенко.

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Как погиб Тарас Кутовой?

Тарас Кутовой трагически погиб 21 октября в авиакатастрофе. Он летел из Киева в Полтавскую область на вертолете Robinson r44, пилотом которого был сам.

Около 16 часов вертолет упал возле частного дома вблизи села Тарасенков в Полтавской области. Бывший министр погиб на месте, а его тело сильно обгорело.



Место падения вертолета и гибели Тараса Кутового на Полтавщине / фото полиции

По факту падения самолета правоохранители открыли уголовное производство.

Кем был Тарас Кутовой?

Украинский политик, народный депутат Верховной Рады 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Также работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью.



Кутовой был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко. Верховная Рада приняла его 21 мая 2013 года.