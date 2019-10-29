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      Гибель Тараса Кутового: известны причины авиакатастрофы

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      Известны причины авиакатастрофы, в которой погиб Тарас Кутовой
      Известны причины авиакатастрофы, в которой погиб Тарас Кутовой / Коллаж 24 канала

      Вертолет с прежним министром аграрной политики Тарасом Кутовым упал и разбился 21 октября. Предварительным причинами авиакатастрофы могут быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

      Директор Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко рассказал, что сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы, пишет УНИАН.

      Обратите внимание: Погиб Тарас Кутовой: чем известен бывший министр

      Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются,
      – пояснил Бабенко.

      Эксперт утверждает, что уже точно понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточного опыта по управлению воздушным судном.

      Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, как результат – врезался в землю. По информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета. Это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

      Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности,
      – сказал Бабенко.

      К теме: Погиб Тарас Кутовой: реакция коллег и политиков

      Как погиб Тарас Кутовой?

      Тарас Кутовой трагически погиб 21 октября в авиакатастрофе. Он летел из Киева в Полтавскую область на вертолете Robinson r44, пилотом которого был сам.

      Около 16 часов вертолет упал возле частного дома вблизи села Тарасенков в Полтавской области. Бывший министр погиб на месте, а его тело сильно обгорело.


      Место падения вертолета и гибели Тараса Кутового на Полтавщине / фото полиции

      По факту падения самолета правоохранители открыли уголовное производство.

      Кем был Тарас Кутовой?
      Украинский политик, народный депутат Верховной Рады 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Также работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью.

      Кутовой был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко. Верховная Рада приняла его 21 мая 2013 года.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Полтавы Аварии и ДТП Расследования Жертвы Потери Гибель Тараса Кутового
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