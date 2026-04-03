Гиды на Эверест могли годами травить туристов и заработать на этом 20 миллионов долларов, – СМИ

Гидов на Эвересте обвиняют в масштабном мошенничестве. Они якобы намеренно "отравляли" иностранных туристов, чтобы те заказывали дорогие эвакуации вертолетами.

По данным полиции Непала, это была организованная преступная схема, которая могла принести участникам около 20 миллионов долларов. Об этом пишет The Independent.

Смотрите также Украина готовит железнодорожное сообщение с морской страной ЕС: когда ожидать первые рейсы

Что известно о мошенничестве путем отравления туристов в Непале?

В сделке, вероятно, участвовали гиды, владельцы треккинговых компаний, операторы вертолетов и даже работники больниц.

Следствие утверждает, что туристов умышленно отравляли. Одним добавляли в пищу большое количество пищевой соды, чтобы вызвать желудочные расстройства, похожие на симптомы горной болезни. Другим давали избыточные дозы медикаментов с большим количеством воды, чтобы вызвать подобные симптомы.

После этого иностранцам рекомендовали срочно спускаться и заказывать эвакуацию.

Далее оформляли фальшивые медицинские справки и выставляли страховым компаниям счета за "спасательные" полеты, даже если реальной потребности в них не было.

Полиция сообщает, что от этой схемы могли пострадать более 4 700 альпинистов в 2022 – 2025 годах, а количество фальшивых эвакуаций превышает 300 случаев.

Сейчас обвинения предъявлены 32 лицам, проведено 11 арестов. Расследование продолжается.

Другие случаи мошенничества: последние новости