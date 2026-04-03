По данным полиции Непала, это была организованная преступная схема, которая могла принести участникам около 20 миллионов долларов. Об этом пишет The Independent.

Что известно о мошенничестве путем отравления туристов в Непале?

В сделке, вероятно, участвовали гиды, владельцы треккинговых компаний, операторы вертолетов и даже работники больниц.

Следствие утверждает, что туристов умышленно отравляли. Одним добавляли в пищу большое количество пищевой соды, чтобы вызвать желудочные расстройства, похожие на симптомы горной болезни. Другим давали избыточные дозы медикаментов с большим количеством воды, чтобы вызвать подобные симптомы.

После этого иностранцам рекомендовали срочно спускаться и заказывать эвакуацию.

Далее оформляли фальшивые медицинские справки и выставляли страховым компаниям счета за "спасательные" полеты, даже если реальной потребности в них не было.

Полиция сообщает, что от этой схемы могли пострадать более 4 700 альпинистов в 2022 – 2025 годах, а количество фальшивых эвакуаций превышает 300 случаев.

Сейчас обвинения предъявлены 32 лицам, проведено 11 арестов. Расследование продолжается.

