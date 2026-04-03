За даними поліції Непалу, це була організована злочинна схема, яка могла принести учасникам близько 20 мільйонів доларів. Про це пише The Independent.
Що відомо про шахрайство шляхом отруєння туристів у Непалі?
В оборудці, імовірно, брали участь гіди, власники трекінгових компаній, оператори гелікоптерів і навіть працівники лікарень.
Слідство стверджує, що туристів навмисне отруювали. Одним додавали до їжі велику кількість харчової соди, щоб викликати шлункові розлади, схожі на симптоми гірської хвороби. Іншим давали надлишкові дози медикаментів із великою кількістю води, щоб викликати подібні симптоми.
Після цього іноземцям рекомендували терміново спускатися і замовляти евакуацію.
Далі їм оформлювали фальшиві медичні довідки та виставляли страховим компаніям рахунки за "рятувальні" польоти, навіть якщо реальної потреби в них не було.
Поліція повідомляє, що від цієї схеми могли постраждати понад 4 700 альпіністів у 2022 – 2025 роках, а кількість фальшивих евакуацій перевищує 300 випадків.
Наразі обвинувачення висунули 32 особам, проведено 11 арештів. Розслідування триває.
