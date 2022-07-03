Гигантские цифры для Украины, – Устенко рассказал об убытках от войны

Сейчас в Украине зафиксировали 650 миллиардов долларов прямого ущерба от войны. С учетом непрямого, эта сумма достигнет 1 триллиона.

Потери чрезвычайно велики. Об этом 24 каналу сказал Олег Устенко, советник Президента по экономическим вопросам.

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Это гигантские цифры для Украины,

– подчеркнул он.

Устенко отметил, что валовой внутренний доход в прошлом году был на максимальном уровне за всю новейшую экономическую историю и достиг 200 миллиардов долларов. "Речь идет о 5 валовых внутренних продуктах. Такие суммы надо искать. Есть понимание где их взять", – сказал он.

Средства пойдут на восстановление Украины

В настоящее время 350 миллиардов долларов – это арестованные активы Центробанка России. По состоянию на сегодняшний день начался процесс принятия соответствующих законодательств странами "Большой Семерки", первой из которых была Канада. Средства могут быть изъяты и направлены в фонд возрождения Украины.

"Мы ожидаем, что остальные страны, где есть фонды Центробанка России, будут принимать такие же решения, как и Канада", – высказался Устенко.

Кроме того, известно о дополнительных 150 миллиардах долларов. "Часть находится под следствием, однако они должны быть арестованы. Это средства российской номенклатуры", – сказал советник Президента по экономическим вопросам.

Нас поддержат союзники

От стран-партнеров звучат заявления, что они будут не только финансировать Украину в период войны, но и на этапе ее восстановления.

Часть этого восстановления – недавно открывшийся новый трек – это наше кандидатство в ЕС. Остальные вступающие страны использовали эти средства для финансирования необходимых структурно-экономических сдвигов. В нашем случае, мы ожидаем средства, направленные на восстановление Украины,

– сказал Устенко.

По его словам, планируется также создание наблюдательного совета за использованием этих средств. Речь идет о контроле не только со стороны союзников, но и со стороны гражданского общества.

Прежде всего, средства будут направлены на:

восстановление разрушенного жилья;

воспроизводство социальной инфраструктуры;

развитие новых логистических коридоров;

возобновление предприятий на новых технологий;

тому подобное.

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