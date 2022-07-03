Втрати надзвичайно великі. Про це 24 каналу сказав Олег Устенко, радник Президента з економічних питань.
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Це гігантські цифри для України,
– наголосив він.
Устенко зауважив, що валовий внутрішній дохід минулого року був на максимальному рівні за усю новітню економічну історію та сягнув 200 мільярдів доларів. "Мовиться про 5 валових внутрішніх продуктів. Такі суми треба шукати. Є розуміння де їх взяти", – сказав він.
Кошти підуть на відновлення України
Наразі 350 мільярдів доларів – це заарештовані активи Центробанку Росії. Станом на сьогодні почався процес прийняття відповідних законодавств країнами "Великої Сімки", першою з яких була Канада. Кошти можуть бути вилучені та направлені у фонд відродження України.
"Ми очікуємо, що решта країн, де є фонди Центробанку Росії, прийматимуть такі самі рішення, як і Канада", – висловився Устенко.
Крім того, відомо про додаткові 150 мільярдів доларів. "Частина перебуває під слідством, проте вони мають бути заарештовані. Це кошти російської номенклатури", – сказав радник Президента з економічних питань.
Нас підтримають союзники
Від країн-партнерів лунають заяви, що вони не лише фінансуватимуть Україну в період війни, а й на етапі її відновлення.
Частина цього відновлення – новий трек, який відкрився нещодавно, – це наше кандидатство в ЄС. Решта країн, які вступали, використовували ці кошти для фінансування необхідних структурно-економічних зрушень. В нашому випадку, ми очікуємо кошти, направлені на відновлення України,
– сказав Устенко.
За його словами, планується також створення наглядової ради за використанням цих коштів. Мовиться про контроль не лише з боку союзників, а й з боку громадянського суспільства.
Передовсім, кошти спрямують на:
- відбудову зруйнованого житла;
- відтворення соціальної інфраструктури;
- розвиток нових логістичних коридорів;
- відновлення підприємств на нових технологіях;
- тощо.
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