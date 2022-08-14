гиркин работает на патрушева, – политтехнолог о войне внутри россии
Бывшего участника оккупации Крыма игоря гиркина-стрелкова задержали, когда он пытался попасть на Херсонский фронт. Эксперты уверяют, что все из-за войны между ФСБ и армией внутри россии, ведь гиркин работает на патрушева.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он говорит, что здесь важен сам факт прибытия гиркина в Крым.
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По его мнению, этот визит может иметь символическое значение.
В частности, Шейтельман вспомнил слова президента, что война началась с Крыма, так что она им и закончится. "И когда мы поймаем, арестуем или убьем гиркина, то и война, вероятно, закончится", – добавил политтехнолог.
По его словам, не секрет, что гиркин работает в ФСБ, а у россии есть большое противостояние между ФСБ и армией.
Поэтому, скорее всего, гиркин работает на патрушева. Я подозреваю это. Потому что не может быть, чтобы кто-то работал на высокой должности в ФСБ, но не работал лично на патрушева,
– заметил Шейтельман.
Он считает, что патрушев делает устами гиркина некоторые заявления, направленные против российской армии.
"Потому что патрушеву нужно постоянно оправдываться перед путиным о том, что ФСБ проиграла эту войну. Ведь именно ФСБ было приверженцем начала этой войны против Украины", – ответил эксперт.
Шейтельман подчеркнул, что войну выиграть россии не удалось, значит кто-то должен быть виноват. И вот фсб устами гиркина говорит, что это – армия, поэтому патрушев приказывает ему что-то говорить.
Он считает, что слова гиркина – это не глупости, ведь это чьи-то месседжи, их для чего-то создали, и из них можно понять, что происходит.
И эта война между ФСБ и российской армией – это серьезная процедура внутри россии. Это может помочь нам. Ведь нам нужно не только вернуть наши территории, но и свергнуть путинский режим,
– подытожил политтехнолог.
гиркина задержали в Крыму: главное
- игорь гиркин пытался попасть на Херсонский фронт. Для этого он даже побрился и использовал паспорт на имя Сергей Рунов. Однако продуманная операция маскировки провалилась. Его задержали. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
- Журналист указал, что террорист был задержан на пункте пропуска в оккупированном Крыму. Он как раз направлялся в сторону Херсонского направления. Мол, очень "хотел присоединиться к рядам русской армии".
- Он пытался перейти границу по поддельному паспорту, на имя Сергея Викторовича Рунова, который использовал во время работы в спецслужбах. Но его узнали, задержали и отправили в Симферополь. Также против гиркина якобы возбудили уголовное дело за подделку документов.
- Пока официального подтверждения инцидента нет, однако в соцсетях распространяются фото якобы задержанного гиркина.
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