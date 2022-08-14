Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він каже, що тут важливий сам факт прибуття гіркіна до Криму.

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На його думку, цей візит може мати символічне значення.

Зокрема, Шейтельман пригадав слова президента, що війна почалася з Криму, тож вона ним і закінчиться. "І коли ми зловимо, арештуємо чи вб'ємо гіркіна, то й війна, ймовірно, закінчиться", – додав політтехнолог.

За його словами, не секрет, що гіркін працює в фсб, а в росії є велике протистояння між фсб та армією.

Тому, швидше за все, гіркін працює на патрушева. Я підозрюю це. Бо не може бути, щоб хтось працював на високій посаді у фсб, але не працював особисто на патрушева,

– зауважив Шейтельман.

Він вважає, що патрушев робить вустами гіркіна деякі заяви, направлені проти російської армії.

"Бо патрушеву потрібно постійно виправдатися перед путіним про те, що фсб програла цю війну. Адже саме фсб було сторонником початку цієї війни проти України", – відповів експерт.

Шейтельман наголосив, що війну виграти росії не вдалося, значить хтось має бути винним. І от фсб вустами гіркіна каже, що це - армія, тому патрушев наказує йому щось говорити.

Він вважає, що слова гіркіна - це не дурниці, адже це чиїсь меседжі, їх для чогось створили, і з них можна зрозуміти, до відбувається

І ця війна між фсб та російською армією – це серйозна процедура всередині росії. Це може нам допомогти. Адже нам треба не лише повернути наші території, а й скинути путінський режим,

– підсумував політтехнолог.

гіркіна затримали в Криму: головне

ігор гіркін намагався потрапити на Херсонський фронт. Для цього він навіть поголився і використав паспорт на ім'я Сергєй Рунов. Проте продумана операція маскування провалилась. Його затримали. Про це розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Журналіст вказав, що терориста затримали на пункті пропуску в окупованому Криму. Він якраз прямував у бік Херсонського напрямку. Мовляв, дуже "хотів долучитися до лав російської армії".

Він намагався перейти кордон за підробленим паспортом, на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використовував під час роботи у спецслужбах. Але його впізнали, затримали та відправили до Сімферополя. Також проти гіркіна нібито порушили кримінальну справу за підробку документів.

Наразі офіційного підтвердження інциденту немає, однак у соцмережах ширяться фото нібито затриманого гіркіна.

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