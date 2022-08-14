Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. Він пояснив, що на прикладі гіркіна російські спецслужби продемонстрували межі, за які не можна виходити.

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За його словами, було продемонстровано, що йому заборонено наближатися на окуповані території.

Він чи його керівництво це вирішили обійти. Але спецслужби показали, що ні - якщо правила будуть порушуватися – будуть "бити по руках",

– зауважив Саакян.

Політолог звернув увагу, що поки що це засвідчили виключно в публічному полі, щоб показати всім іншим, що якщо вони гіркіна можуть так "по руках бити", то всіх інших просто будуть "ламати по бєспрєдєлу".

Тобто, за його словами, це було попередження.

Адже гіркін – це персонаж, який необхідний в російському політичному житті, бо він акумулює на себе увагу праворадикальної частини російського суспільства. І він на цю аудиторію працює із заздалегідь погодженими темами. Там є ціла команда, яка готує цю роботу,

– відповів Саакян.

І зараз це затримання показало, як працюють механізми контролю, щоб гра не вийшла з-під контролю.

Що відомо про затримання гіркіна: головне

ігор гіркін намагався потрапити на Херсонський фронт. Для цього він навіть поголився і використав паспорт на ім'я Сергєй Рунов. Проте продумана операція маскування провалилась. Його затримали. Про це розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Журналіст вказав, що терориста затримали на пункті пропуску в окупованому Криму. Він якраз прямував у бік Херсонського напрямку. Мовляв, дуже "хотів долучитися до лав російської армії".

Він намагався перейти кордон за підробленим паспортом, на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використовував під час роботи у спецслужбах. Але його впізнали, затримали та відправили до Сімферополя. Також проти гіркіна нібито порушили кримінальну справу за підробку документів.

Наразі офіційного підтвердження інциденту немає, однак у соцмережах ширяться фото нібито затриманого гіркіна.

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