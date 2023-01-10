Недоразумение и хамство: Гиркин устроил настоящую истерику из-за нового назначения Лапина
В России новым командующим сухопутными войсками стал Александр Лапин. Но далеко не все в России приветствуют назначение Лапина, в том числе террорист Игорь Гиркин.
Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в своем телеграмм-канале остро отреагировал на назначение Лапина, пишет 24 Канал. Ответственный за сбитие малазийского боинга террорист усматривает в новом назначении очередную "измену".
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Гиркин обвиняет Лапина в неудачах на Харьковском направлении
Генерал-полковника Лапина осенью 2022 года уволили как командующего ударной группировки "Центр" оккупантов, который он возглавлял с 2017 года. Гиркин обвиняет Лапина в неудачах Харьковского направления.
Назначение генерала Лапина на должность, мягко говоря, недоразумения. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и "перегруппировываясь" из Харьковской области. Повышать такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ,
– написал военный преступник.
Лапина критиковал Кадыров и Пригожин
- В октябре 2022 года Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его "бездарем". Он обвинил генерал-полковника в "кризисе на Лиманском направлении", также утверждал, что его "покрывают сверху руководители в генштабе" России.
- Кадыров говорил, что новый командующий сухопутными войсками виновен в прорыве ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполевка.
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин также обвинял Лапина и сказал, что высшее военное командование России должно воевать "босиком с автоматами на передовой".
- Владимир Путин наградил Лапина за захват Черниговской области, однако российские войска впоследствии сбежали с Севера. Под руководством Лапина россияне захватили Лиман, но не смогли удержать город.
- Кроме того, российский диктатор дал Лапину героя России за участие в оккупации Луганской области.