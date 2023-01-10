Недоразумение и хамство: Гиркин устроил настоящую истерику из-за нового назначения Лапина

В России новым командующим сухопутными войсками стал Александр Лапин. Но далеко не все в России приветствуют назначение Лапина, в том числе террорист Игорь Гиркин.

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в своем телеграмм-канале остро отреагировал на назначение Лапина, пишет 24 Канал. Ответственный за сбитие малазийского боинга террорист усматривает в новом назначении очередную "измену".

Узнайте больше Тот, кого притеснял Кадыров: в России назвали имя нового командующего сухопутными войсками

Гиркин обвиняет Лапина в неудачах на Харьковском направлении

Генерал-полковника Лапина осенью 2022 года уволили как командующего ударной группировки "Центр" оккупантов, который он возглавлял с 2017 года. Гиркин обвиняет Лапина в неудачах Харьковского направления.

Назначение генерала Лапина на должность, мягко говоря, недоразумения. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и "перегруппировываясь" из Харьковской области. Повышать такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ,

– написал военный преступник.

Лапина критиковал Кадыров и Пригожин