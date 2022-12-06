Навоевался: Гиркин заявил, что вернулся из Украины в Москву

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин вернулся с войны в Украине. Сейчас он находится в Москве.

Гиркин обвинил во всем некомпетентное командование его полка и давление "сверху". Об этом террорист сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 канал.

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Гиркин уже "навоевался"

По словам террориста, сейчас он находится в Москве.

Попытка №3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому,

– заявил Гиркин.

Боевик рассказал, что он прибыл в так называемую "ДНР", вступил в ряды добровольцев и получил временное удостоверение от "военкомата". В документе написали, что Гиркин – полковник, находящийся на должности гранатометчика.



Удостоверение Гиркина / фото Игоря Стрелкова-Гиркина

По словам боевика, он попал на службу в один из стрелковых полков "ДНР", ездил в Донецк и прифронтовое Сватово. Но через месяц Гиркин узнал, что его нет в списках личного состава полка из-за "недовольства высшего командования".

"Еще с октября и до конца ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения "СВО" и в прифронтовую зону", – сказал террорист.

Гиркин добавил, что об этом знало командование полка, получавшее от боевика помощь с укомплектованием, продовольствием и автотранспортом.

Кто такой Гиркин

Игорь Стрелков-Гиркин родился в Москве. Стал известен в начале противостояния Украины и России на юго-востоке весной 2014 года. В частности, он причастен к захвату Верховной Рады АР Крым.

После оккупации Крыма Гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им прибывший из России отряд захватил в апреле того же года города Славянск и Краматорск в Донецкой области. С 16 мая по 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" фейковой "ДНР".

Украина в отношении Гиркина начала уголовное производство. Его объявили в розыск.

Напомним, украинцы "собирали" средства за выкуп террориста Гиркина. Украинский теннисист Сергей Стаховский готов был заплатить 10 тысяч долларов тому, кто бы взял живым в плен боевика.