Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин, заметив, что такими заявлениями Гиркин одновременно демонстрирует и отчаяние, и тупость. Понятно, что его не допустят на выборы президента России.

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Гиркин хочет напомнить о себе

Как отметил Орешкин, ему могут отказать абсолютно по формальным причинам. По закону осужденные люди не могут участвовать в выборах президента России. Горкину просто "выпишут статью" – и на этом все закончится.

Такие заявления террориста – это просто "пшик". Они совершенно ничего не значат. Хотя таким образом Гиркин, вероятно, хочет сохранить себе жизнь.

То, что он говорит – просто ни о чем. А что он должен делать? Так он может напомнить о себе. Ему кажется, что это может сохранить ему жизнь. В противном случае о нем просто тихонько забудут. А потом в России будут рассказывать, что он умер от инфаркта,

– заметил Орешкин.

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Гиркин хочет быть президентом России: коротко