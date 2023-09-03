Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин, заметив, что такими заявлениями Гиркин одновременно демонстрирует и отчаяние, и тупость. Понятно, что его не допустят на выборы президента России.
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Гиркин хочет напомнить о себе
Как отметил Орешкин, ему могут отказать абсолютно по формальным причинам. По закону осужденные люди не могут участвовать в выборах президента России. Горкину просто "выпишут статью" – и на этом все закончится.
Такие заявления террориста – это просто "пшик". Они совершенно ничего не значат. Хотя таким образом Гиркин, вероятно, хочет сохранить себе жизнь.
То, что он говорит – просто ни о чем. А что он должен делать? Так он может напомнить о себе. Ему кажется, что это может сохранить ему жизнь. В противном случае о нем просто тихонько забудут. А потом в России будут рассказывать, что он умер от инфаркта,
– заметил Орешкин.
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Гиркин хочет быть президентом России: коротко
- Террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента России. Он считает себя лучше диктатора Путина, но в своем сообщении пытался его не оскорблять.
- 21 июля Горкина задержали в собственном доме. Его жена сообщила, что террорист был вывезен в неизвестном направлении. Впоследствии он оказался в СИЗО.
- Гиркин обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Его отправили в СИЗО на 2 месяца – до 18 сентября. В целом же по этой статье Гиркин может получить до 5 лет лишения свободы.