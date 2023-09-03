Про це 24 Каналу розповів політолог Дмитро Орєшкін, зауваживши, що такими заявами Гіркін одночасно демонструє і відчай, і тупість. Зрозуміло, що його не допустять до виборів президента Росії.

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Гіркін хоче нагадати про себе

Як наголосив Орєшкін, йому можуть відмовити абсолютно з формальних причин. Згідно з законом засуджені люди не можуть брати участь у виборах президента Росії. Гіркіну просто "випишуть статтю" – і на цьому все закінчиться.

Такі заяви терориста – це просто "пшик". Вони абсолютно нічого не значать. Хоча у такий спосіб Гіркін, ймовірно, хоче зберегти собі життя.

Те, що він говорить, – просто ні про що. А що він має робити? Так він може нагадати про себе. Йому здається. що це може зберегти йому життя. В іншому випадку про нього просто тихенько забудуть. А потім в Росії будуть розповідати, що він помер від інфаркту,

– зауважив Орєшкін.

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Гіркін хоче бути президентом Росії: коротко