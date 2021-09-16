Хуже Абхазии и Южной Осетии: жители ОРДЛО как электоральная биомасса Путина

Попытки Кремля затянуть население захваченных территорий Луганской и Донецкой областей на выборы в Госдуму – вызывающий, циничный шаг. Нарушающий международное право и этические нормы коммуникации оккупационного режима и захваченных им заложников.

Так називаемые "выборы в РФ" впервые будут длиться три дня (17 – 19 сентября). И впервые в них массово вовлекли граждан Украины из ОРДЛО. Федеральный Центризбиркомом определил для них так называемое "дистанционное голосование". Однако, понимая отсутствие у местного населения мотивации голосовать в пустом для них онлайн-формате, оккупанты не отказываются и от массового вывоза их на "бумажное" голосование.

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Уже подготовлены 15 участков в Ростовской области. Народ на автобусах и электричках будут переправлять через шесть пограничных переходов, где на это время остановят движение.

Оккупированныке и обилеченные

Условие для онлайн-голосования украинцев из ОРДЛО – наличие паспорта РФ и регистрация на российском портале "Госуслуги". Для активизации учетной записи и доступа к дистанционному "волеизъявлению", необходимо получить страховой номер индивидуального лицевого счёта Пенсионного фонда (СНИЛС). И вот здесь проявилась основная проблема в привлечении к выборам населения, захваченного вследствие военной операции на Донбассе.

Если паспорта страны-оккупанта среди местного населения котируются, с учетом необходимости пересекать границу с РФ, то СНИЛСы оно категорически не приемлет. Они совершенно бесполезны на оккупированных территориях. В России страховой номер обеспечивает гражданам доступ к социальным услугам. Однако этот функционал недоступен для наскоро "обилеченных" жителей Донбасса. Они получили паспорта без регистрации, став фактически гражданами РФ третьего сорта, на ступень ниже захваченного населения Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

С их паспортами не селят в РФ в гостиницах и не удостоверяют личность в финансовых или банковских отношениях. Жителям Донбасса не светят российские пенсии, социальные пособия и страховые полисы. Очевидно, что в Кремле им определили самый низкий социальный порог, урезав их права даже в сравнении с жителями других оккупированных анклавов.

Понимая все это, жители ОРДЛО, предпочитали отказываться от бесполезного СНИЛСа. Данный пробел оккупационного режима проявился накануне избирательной кампании. Поскольку новых "граждан" России не смогли массово зарегистрировать на портале "Госуслуги", чтобы в "час Ч" взять их голоса за партию Путина.

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Для исправления ситуации еще в марте в ОРДЛО запустили СНИЛС-пропаганду, перешедшую в административный каток по всем слоям населения. По студентам, учителям, родителям школьников, чиновников, врачам… СНИЛС оформляют всем и везде, без выезда в Россию и без предоставления обязательной по закону регистрации.

Пропаганда не сработала, поскольку в Кремле опасались ажиотажа местных пенсионеров, поверивших, что виртуальный кабинет для онлайн-голосования за Путина откроет им доступ к российской пенсии. Это в планы оккупанта категорически не входило, поскольку их цель – выборы, а не социальная защита жертв их агрессии.

Поэтому людям осторожно намекали на возможность потенциального доступа к российской системе социальных льгот. Им говорили, что при определенных условиях существует возможность получения минимального полиса медстраха. Но при этом пропаганда четко и однозначно заявляла, что российских пенсий в так называемой "ДНР" нет и не будет.

До мая темпы получения СНИЛС "новыми гражданами" оставались критическими. Дальше их начали насаждать административно, выдав до августа 148 тысяч страховых номеров в "ДНР" и 158 тысяч – в "ЛНР".

Навязчивость властей вызвало раздражение у жителей ОРДЛО. Это подтверждают многие "республиканские" паблики в соцсетях, где обманутый народ проклинает "освободителей" из РФ. Для них кремлевская избирательная афера оказалась насколько очевидной, настолько и отвратительной.

К примеру, в школах родителям рассказывали, что регистрация на портале "Госуслуги" является условием для получения "выплаты Путина" в 10 тысяч рублей каждому российскому ребенку к 1 сентября. Однако этот аргумент – явная ложь, поскольку в соответствующем указе написано, что деньги, выделяются только "гражданам, проживающим на территории РФ". ОРДЛО с ее "гражданами" даже в перспективе не рассматривается Кремлем официальной территорией.

Биомасса для урн

Таким образом в Кремле открыто врали населению захваченных "провинций", рассматривая ее исключительно как биомассу для голосования и маркер политического давления на Украину. Такое агрессивное доминирование объясняется несколькими его стратегическими задачами.

Во-первых, там добирают голоса, которых Путину не хватает в регионах, где резко пропало желание кормить Москву. 600 тысяч новых обладателей паспортов РФ в подавляющем большинстве поддержат "Единую Россию". Эта сила официально подключились к освоению донбасского электората, отправив в мае в Донецк своего партийного генсека Турчака. А в региональный список "Единой России" по Ростовской области на проходное место включили главаря террористов Бородая.

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Во-вторых, для Москвы важно усложнять жизнь Украине, превращая навязанные ей Минские соглашения в геополитический фетиш. Кремль активно интегрирует оккупированные территории в российские процессы, но официально декларирует отстраненность. Чтобы экономить на их содержании и избегать лишних санкций. Сентябрьские "выборы" в Госдуму усложнят возврат Украиной территорий, имеющих в своем политикуме парламентариев другого государства.

В-третьих, паспортное заигрывание с электоратом Донбасса усиливает его позиции буферной зоны, усложняя коммуникации Украины с НАТО и ЕС.

Что делать Киеву

В этих условиях Украине стоит сконцентрироваться на дипломатических и информационных инструментах. Мы можем предложить международным партнерам несколько аргументов.

Мы не признаем российские выборы из-за голосования в Крыму и на Донбассе. Ведь там не создали международные округа по согласованию с МИД Украины. Это дает нам основания ставить под сомнение легитимность российской Госдумы и требовать усиления санкционного давления против России. Можем требовать от международного сообщества признания выборов в РФ недействительными из-за практически насильственного участия в них граждан Украины.

Кроме того, отвратительное отношение Кремля к жителям Донбасса позволяет Киеву перехватить инициативу в коммуникациях с населением оккупированного региона. Русские, кичащиеся на тезисе, что они своих не бросают, на Донбассе поступили именно так. Этот "кидок" – болезненный для имперского самомнения Кремля и обидный для его "подданых".

Важный тезис состоит в том, что после выборов Москва не сможет утверждать, что "россиян в Донбассе нет". Они там будут уже официально и Украина может усложнять их коммуникации международным сообществом.