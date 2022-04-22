Гитлер не попал на скамью подсудимых трибунала, но Путин должен это исправить

Два обертеррориста, Путин и Шойгу, утром 21 апреля якобы встречались в Кремле. Хотя по внимательному взгляду на трансляцию этой встречи, ну, то есть на часть трансляции, которая длилась в течение 2 минут, можно было заметить, что голова президента РФ не очень умело приклеена каким-то неудачным телемастером к его туловищу.

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То есть был ли настоящий Путин на встрече с министром обороны России, мы не знаем. Знаем о содержании того приказа, который дал Путин Шойгу.

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Продемонстрировал, что именно Путин руководит преступлениями своей армии в Украине. Именно он – главный военный преступник, который должен попасть на скамью подсудимых будущего трибунала по военным преступлениям в Украине. Гитлер, к сожалению, так и не попал. Путин, хотелось бы, чтобы попал и выслушал приговор.

Кремль сломал зубы об "Азовсталь"

Путин сказал не штурмовать "Азовсталь". Это, с одной стороны, демонстрация того, что российские оккупанты осознают, сколько мерзавцев они еще могут потерять во время штурма этого героического объекта, который защищают последние Герои Мариуполя и на территории которого могут находиться гражданские лица, которые не успели покинуть Мариуполь после того, как началась осада этого города российскими террористическими силами.

С другой стороны, может означать, что Путин готовится к сосредоточению определенных сил большего объема в других местах Донецкой, Луганской области, которые хочет разрушить российская армия. Это связано с несколькими обстоятельствами.

Первое – желание добиться хоть какого-то результата до сакрального для российского режима дня победы 9 мая. Ведь именно в этот ужасный день превратили в путинскую Россию День победы во Второй мировой войне.

Ну, и еще очень важный мотив – это мобилизация. Ведь на захваченных Россией территориях востока происходит мобилизация граждан Украины, чтобы они могли воевать с собственными гражданами, защищающими Родину в рядах ВСУ.

Такая мобилизация уже давно проводится на оккупированных еще в 2014 году территориях Донецкой и Луганской областей, жители которых уже 8 лет являются заложниками жестокого репрессивного Кремля и его жалких наемников – всех этих Пушилиных, Пасечников.

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Людей вылавливают буквально на улицах, чтобы превратить в пушечное мясо. Цель Путина известна – чтобы как можно меньше похорон приходило в дома его собственных сограждан и чтобы россияне не задумывались о том, какое количество своих соотечественников они потеряют во время последующих боевых действий на украинской территории.

Ну, и еще очевидный момент – это желание продемонстрировать, что украинцы сами хотят освободиться от власти, которую они сами избрали. Чтобы увеличить возможность для мобилизации именно украинских граждан, россияне и совершили известное военное преступление – обстрел железной дороги на вокзале в Краматорске. И, конечно, будут готовы к новым и новым преступлениям.

Каждый путинский кровопийца найдет наказание

Но, как видим, ВСУ начинают получать большее оружия от цивилизованного мира, чтобы останавливать патентованных преступников, которые продолжают выполнять приказы своего верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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То есть, продолжают быть участниками человеконенавистнических действий, за которые потом придется отвечать всем – и Путину, и членам Совета безопасности РФ, и генералам, и тем обычным солдатам, которые были участниками зверств на украинской земле.

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