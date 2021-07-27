Мамедов окончательно уволился из прокуратуры

Гюндуз Мамедов 27 июля окончательно написал заявление на увольнение из Офиса генпрокурора. Он был заместителем генпрокурора Ирины Венедіктової.

Мамедов поблагодарил всех, кто был рядом в течение 6 лет. Чиновник опубликовал фото своего заявления об отставке.

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Спасибо всем, кто был рядом… на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии России и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Дальше будет… Служу украинскому народу,

– написал Мамедов.

Возле этих слов Мамедов обнародовал несколько фотографий с работы в прокуратуре.

Что этому предшествовало

Мамедова постепенно лишали полномочий в Офисе генпрокурора.

Ранее он руководил Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В июне 2021 года Венедиктова передала его полномочия Максиму Якубовскому. Потом генпрокурор переподчинила "департамент войны" себе.

Кроме этого, Мамедов утратил свои полномочия в Департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию.

Чиновника также лишили доступа к государственной тайне.

Адвокат Алексей Носов рассказывал, что Мамедову вменяют подлог документов. Он имел выписку из Единого реестра досудебных решений.

В юридической компании "Миллер" заявили, что на Мамедова давят в прокуратуре. Ему якобы мешают выполнять свои должностные обязанности.