Глав двух общин на Луганщине подозревают в госизмене: им уже объявили подозрения
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
Двум главам территориальных общин в Луганской области, подозреваемым в государственной измене, объявили подозрения. Речь идет о главах Марковской и Миловской ОТО.
Следователи установили, что руководители общин умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету и обороноспособности Украины.
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Подозреваемые главы общин перешли на сторону России и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении военных действий против Украины.
К слову, в Донецкой области прокуратура заочно сообщила о подозрении полицейскому Мариупольского райуправления полиции. Он добровольно перешел на сторону российских оккупантов.
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