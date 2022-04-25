Глав двух общин в Запорожской области освободили из российского плена.

В Запорожской области освободили из российского плена председателей Новоуспеновской и Кирилловской общин – Ивана Сеника и Ивана Малеева. Они пробыли в плену несколько дней.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсети.

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Глав двух общин освободили из плена

Глава Новоуспеновского сельского совета Иван Сеник был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общества.

Глава Кирилловского сельского совета Ивана Малеева похитили российские военные со своего рабочего места 17 апреля после того, как он отказался соглашаться на ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

Виталий Кличко добавил, что 8 украинских мэров до сих пор находятся в плену оккупантов. Их судьба остается неизвестной.

Ранее стало известно, что персоналу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ угрожали на Востоке Украины. Впоследствии нескольких сотрудников СММ взяли в плен. В ОБСЕ требуют освободить работников.

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