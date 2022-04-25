Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в соцмережі.

До теми Розвідка Британії підтвердила, що Росія планує "референдум" у ключовому місті Півдня України

Голів двох громад звільнили з полону

Голова Новоуспенівської сільської ради Іван Сеник був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади.

Голова Кирилівської селищної ради Івана Малєєва викрали російські військові зі свого робочого місця 17 квітня після того, як він відмовився погоджуватися на ультиматум окупантів щодо співпраці.

Віталій Кличко додав, що 8 українських мерів досі перебувають у полоні окупантів. Їх доля залишається невідомою.

До слова, раніше стало відомо, що персонал Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ погрожували на Сході України. Згодом декількох співробітників СММ взяли у полон. В ОБСЄ вимагають звільнити працівників.

Відео до теми – у Росії заявили, що готові випустити цивільних із "Азовсталі"