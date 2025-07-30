Руководительница Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума сообщила об уходе с должности. Она написала заявление на увольнение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Елены Думы в фейсбуке.

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Почему глава АРМА уходит с должности?

Елена Дума отметила, что 30 июля официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Чиновница просит правительство удовлетворить ее заявление на увольнение.

Мы с командой долго шли к реальной трансформации органа, начав ее в 2023 году. Орган, который имел максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия – наконец стал демонстрировать результаты,

– подчеркнула она.

По словам руководительницы АРМА, впереди агентство ждет международный аудит. Она назвала это важнейшим шагом для еще большего усиления работы агентства. Чиновница подала заявление на увольнение, чтобы обеспечить проведение независимого конкурса.

Дума верит, что правительство назначит временно исполняющим обязанности того, кто обеспечит достойное сопровождение международного аудита и эффективной работы Нацагентства на период проведения нового конкурса на должность Председателя АРМА.

"Моя миссия здесь – выполнена. Надеюсь увидеть такие же и еще лучшие результаты", – подчеркнула она.



Заметим, что реформа АРМА была необходима для получения помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Однако законопроект должен был вступить в силу еще до марта 2025 года. Из-за невыполнения этой и двух других реформ – по децентрализации и отбора судей в Высший антикоррупционный суд, – Украина недополучила почти 1,5 миллиарда евро.