Это не голливудский фильм, – глава британского МИД об ожиданиях от контрнаступления ВСУ

Масштабное контрнаступление ВСУ с нетерпением ожидают не только в Украине, но и страны-партнеры нашего государства. Конечно, безусловно желание, чтобы это наступление на оккупантов было успешным и последним, однако министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал не терять голову.

Он согласился, что украинские воины на поле боя не раз превосходили ожидания, однако Западу нужно оставаться реалистами касаемо результатов контрнаступления ВСУ. Об этом министр иностранных дел подчеркнул во время своего визита во вторник в Вашингтон.

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Не голливудский фильм

Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что рассчитывает на "очень хорошие действия от украинских защитников, поскольку они всегда превосходили его ожидания". Однако, к сожалению, реальная жизнь – "не голливудский фильм", поэтому он предупредил не возлагать слишком большие надежды на предстоящую операцию.

Мы должны быть реалистами. Это реальный мир, это не голливудский фильм,

– сказал Клеверли.

По словам Джеймса Клеверли, Украине необходимо предоставлять больше помощи для войны с Россией и победы над страной-оккупанткой.

Украине нужна помощь Запада

Джеймс Клеверли подчеркнул, что, несмотря на победы воинов Украины и ожидания цивилизованного мира, быстрого прорыва может и не произойти. Следовательно, он призвал не останавливаться в помощи Украине.

Они продемонстрировали себя очень, очень эффективными защитниками своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого, решительного прорыва может и не быть,

– подчеркнул Джеймс Клеверли, выступая в Атлантическом совете.

Глава МИД Великобритании призвал страны Запада иметь решимость поступать правильно независимо от того, как будет развиваться большое контрнаступление Украины. А также независимо от "эскалационных слов" российских чиновников, в частности, самого Путина.

"Если мы этого не сделаем, то, что поставлено на карту, будет иметь огромное значение", – добавил Джеймс Клеверли.

Следует заметить, что ранее глава МИД Великобритании заметил, что очень важно взять на себя долгосрочные обязательства перед Украиной. Ведь "если мы дадим миру сигнал, что у нас есть всего 18 месяцев устойчивости, то мы создадим гораздо более опасную среду для будущего".