Глава британского МИД усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем

С британским министром иностранных дел Лиз Трасс произошел курьезный инцидент в Москве. Она забыла, что Ростовская и Воронежская области – это Россия.

Это произошло во время закрытой части переговоров Трасс с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Российские СМИ узнали о конфузе от анонимных источников.

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Министры общались об отводе войск от Украины

Трасс подчеркнула, что Москва должна немедленно отвести свои силы и технику от границ Украины. В ответ Лавров дерзко заметил, что военные находятся на территории своей страны. Впрочем, британка повторила, что их следует отвести.

В то же время российский чиновник заявил, что солдаты ничего не нарушают. Мол, они имеют право на любые маневры, если речь идет о территории России.

Трасс забыла, что Ростов и Воронеж – это Россия

Далее между чиновниками последовал курьезный диалог. Лавров поинтересовался у Трасс, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", – ответила министр.

После этого посол Дебора Боннерт объяснила главе МИД, что эти области – действительно российские. Как уточнили собеседники издания, сделала она это "деликатным способом". На данный момент в британском посольстве никак не комментировали этот случай.

Британская министр в Москве: что известно

Официальный визит Лиз Трасс в Москву накануне анонсировали на сайте британского правительства. Там уточнили, что это первая поездка главы британского МИД в Россию за последние 4 года.

В ведомстве отметили, что чиновница будет призывать российскую сторону к деэскалации вокруг Украины. Также предупредит о серьезных последствиях в случае нового вторжения.

После завершения переговоров Лавров резко высказался об их ходе. Россиянин сравнил их с "разговором глухого с немым". "Вроде слушаем, но не слышим", – отметил он.

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