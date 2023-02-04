Директор Буковинской МАН попала в гигантский скандал из-за сообщения в соцсетях

Директор Буковинской Малой академии наук попала в громкий скандал. Все потому, что Мария Треска опубликовала контент с надписью "Россия православная".

На ее странице в соцсетях много сообщений на русском языке, а также репосты из групп Московской церкви.

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Общественность очень возмутило то, что во время войны, когда за нашу страну умирают лучшие, педагог и руководитель образовательного учреждения позволяет себе такие сообщения.

Скандальные сообщения Марии Трески / Скриншот 24 Канала

Может ли педагог научить детей любви к Украине, если почти вся его страница в фейсбуке – репосты на "узком языке" и… русский солдат, которому этот педагог желает вернуться домой живым и здоровым?

– написала депутат Черновицкого горсовета Галина Абрамьюк.

Как отметил первый заместитель председателя Черновицкого областного совета Николай Гуйтор, ситуацию изучит специально созданная комиссия облсовета. Она даст оценку действиям Марии Трески. Пока же Треску временно отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Добавим, что ранее нардепка от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая опубликовала пост, посвященный войне, обстрелам Запорожья и временно оккупированному Крыму Мол, было бы понятно, если бы оккупанты стирали с лица земли Запад Украины. Ее высказывание вызвало шквал критики в сети.

Нардепка не впервые попадает в скандалы из-за своих высказываний. Например в 2019 году Богуцке раскритиковали из-за ее сообщения о "выступлении первого чернокожего из-за трибуны парламента", говоря о депутате Жане Беленюке. Пользователи сети негативно оценили акцент на цвете нардепа.