Об этом в ходе беседы с журналистами заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Почему Путин продолжит войну?

Россию интересует не только контроль над Донецкой или Луганской областями – ее стратегическая цель гораздо шире. По словам Хмары, Кремль стремится захватить всю Украину, уничтожить украинскую государственность и представить это как часть исторического расширения России.

Ее цель – вся Украина. Для Украины это экзистенциальная война,

– сказал он.

Путин воспринимает войну как продолжение формирования Российской империи. Поэтому любые уступки со стороны Украины российский лидер может трактовать не как возможность для мира, а как доказательство эффективности давления и сигнал к продолжению агрессии.

Важно знать! Экзистенциальной называют войну, от исхода которой зависит само существование государства, народа или его политической системы. В этом контексте речь идет не только о потере отдельных территорий, но и об угрозе украинской государственности и способности Украины существовать как независимая страна.

По словам Хмары, Россия также рассматривает возможность дополнительной волны мобилизации. Речь идет о призыве около 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч в следующем.

Такие планы, по его оценке, связаны с проблемами российской армии на фронте и постоянным ростом потерь. Кремль пытается компенсировать потери новыми людскими ресурсами и продолжать боевые действия.

В то же время Хмара считает, что Путина может заставить изменить его подход только ощущение поражения в войне. А добиться этого можно лишь демонстрацией эффективной силы и способности Украины наносить России ощутимые потери.

Напомним, Путин во время встречи с педагогами и студентами 29 августа сделал очередное циничное заявление о войне против Украины. Рассказывая об экспедиции на Северный полюс, российский диктатор упомянул белых медведей и косаток и описал их взаимоотношения как пример "пищевой цепи".

Эту аналогию он использовал в контексте объяснения, почему Россия проводит так называемую "специальную военную операцию" против Украины. Он фактически представил агрессию через логику борьбы сильнейшего со слабее, где нападающий действует потому, что имеет преимущество.