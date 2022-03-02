Глава Черниговской областной ВГА объяснил, почему так часто включают сирены

В Черниговские области 2 марта воздушная тревога объявлялась более 10 раз. Глава областного ВГА Вячеслав Чаус объяснил, почему так часто.

Если силы ПВО сообщают о движении самолетов оккупантов в направлении Черниговской области или есть подтверждение запуска баллистических ракет, объявляется воздушная тревога.

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"Точное место, куда может попасть ракета или какой населенный пункт атакует самолет, определить трудно", – отметил он.

Поэтому воздушная тревога, в том числе по всей территории области сразу, будет объявляться столько раз, сколько этого потребует ситуация. Это спасает человеческие жизни,

– подчеркнул Чаус.

Что делать во время сирен