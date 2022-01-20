О чем говорили на встрече

Об этом глава Центрального разведывательного управления сообщил во время встречи с канцлером Олафом Шольцом и представителями немецкой разведки накануне визита Энтони Блинкена.

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Стороны обсудили скопление войск России вблизи границ Украины. Уильям Бернс проинформировал о возможных сценариях развития событий и призвал перекрыть "Северный поток-2" в случае нападения.

В свою очередь Олаф Шольц пообещал заблокировать газопровод, если Москва решится на агрессию.

Остановка "Северного потока-2"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают остановку газопровода "Северный поток-2" – едва ли не единственным рычагом, который можно использовать для давления на Россию.

Представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что скандальный газопровод могут остановить. В частности этот вариант будут рассматривать в случае вторжения России в Украину.

Обратите внимание! Сейчас Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Глава МИД страны Анналена Бербок заявила, что он не соответствует требованиям Евросоюза.

Угроза вторжения России: коротко

Во время визита в Украину 19 января Энтони Блинкен заявил, что, в случае агрессии, действия России будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов, но и Европы и других стран мира.

Министерство обороны в тот же день сообщило, что Россия почти завершила стягивать войска к границам. Известно, что сейчас там находится более 127 тысяч военнослужащих.

Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции. Ведь после вторжения ограничения будут неэффективными.

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