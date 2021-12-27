Глава Еврокомиссии предлагает углубить Соглашение об ассоциации с Украиной

Евросоюз выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также в Брюсселе предлагают углубить Соглашение об ассоциации, что позволит улучшить ситуацию с торговлей.

Об этом в интервью сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйен. Она заверила, что свои действия по поддержке Украины ЕС координирует с США и НАТО.

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Киев должен сам решать собственную судьбу, – фон дер Ляйен

Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и способность решать свою судьбу,

– сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также считает, что следует заняться углублением Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Такой шаг, считает фон дер Ляйен, улучшит ситуацию с торговлей, чтобы Киев получил значительно больше прибыли. Это же касается и Молдовы, и Грузии.

ЕС уже подготовил санкции в случае агрессии России

Также, подчеркнула глава ЕК, Брюссель уже подготовил пакет жестких санкций. Их применят в случае российской агрессии против Украины. По мнению фон дер Ляйен, Россия должна знать последствия своих провокационных действий.

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Что известно о Соглашении об ассоциации:

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подписано в 2014 году: политическая часть – 21 марта, экономическая – 27 июня.

Верховная Рада и Европарламент ратифицировали документ в режиме телемоста 16 сентября 2014 года.

Соглашение действует с 1 сентября 2017 года.

Документ дает возможность перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции.

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