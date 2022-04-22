Глава Европейского совета позвонил Путину, чтобы обсудить эвакуацию из Мариуполя

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным из-за войны в Украине.

Разговор с Путиным

По словам Шарля Мишеля, он призвал Путина немедленно обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя.

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Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи.

– написал председатель Европейского совета.

Эвакуация из Мариуполя

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что российская сторона отказывается открыть гуманитарный коридор для гражданских из "Азовстали". Там находятся украинские военные и около 1000 гражданских.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал российскому министру обороны Сергею Шойгу заблокировать контролируемый украинскими силами металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе и прекратить штурм.

Также 21 апреля 79 мариупольцев на 4 автобусах сумели вырваться из Мариуполя, хотя российская сторона пыталась всячески сорвать эвакуацию.

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