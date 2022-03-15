Глава Евросовета Шарль Мишель поговорил с Путиным и призвал его прекратить войну

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поговорил с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Он призвал его прекратить войну с Украиной.

Кроме того, во время разговора затронули и тему текущих переговоров между Украиной и Россией.

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Подчеркнул Президенту @KremlinRussia_E в необходимости прекратить братоубийственную войну России против Украины,

– заявил Мишель.

Шарль Мишель и Путин обсудили переговоры между Украиной и Россией.

Председатель Европейского Совета заявил, что защита жизни мирного населения является абсолютным приоритетом.

По его словам, ЕС един в осуждении агрессии России, ответе мощными санкциями и предоставлении дальнейшей поддержки Украине.

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