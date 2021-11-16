Глава Фонда госимущества Сенниченко уходит в отставку, – СМИ

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко может покинуть свой пост. Информация о его предполагаемой отставке появилась в СМИ 16 ноября.

Как утверждают источники, в заявлении Сенниченко указал, что увольняется по собственному желанию. Соответствующий документ якобы должны обнародовать уже в ближайшее время.

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В СМИ назвали вероятные причины

Собеседники издания назвали и основные причины увольнения. Среди них – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отобразиться на рейтингах власти".

Впоследствии информацию об увольнении Сенниченко подтвердил в своей телеграме и журналист Сергей Лещенко. Он написал, что чиновник уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

Что известно о "Большевике" и его приватизации

"Большевик" – это первый киевский машиностроительный завод. Его основали еще в 1882 году. Предприятие расположено возле центра столицы и занимает целый квартал. В 2018 году оно изменило название – теперь это "Первый киевский машиностроительный завод".

В 2021 году завод приобрели за 1,4 миллиарда гривен. Следовательно, он стал крупнейшим за последние 15 лет объектом, который Украина продала на аукционе. Новый владелец должен возместить почти 500 миллионов долгов предприятия.

Победителем аукциона стала компания "Дженерал Коммерс". Впрочем, Антимонопольный комитет проверит, не было ли между участниками торгов сговора и неконкурентных действий.

Сам Сенниченко заверил, что завод продали с соблюдением необходимого законодательства. Мол, были проведены все аудиты и максимальное маркетирование. К тому же, проконтактировали максимальное количество участников аукциона.

24 канал пытается связаться с Сенниченко, чтобы он подтвердил или опроверг информацию о своей отставке.