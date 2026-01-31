Путин теряет выдержку: в Госдуме разразились новыми угрозами Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал военных и власти страны использовать против Украины так называемое "оружие мести". Такие заявления озвучил человек, который входит в близкое окружение Владимира Путина.

Как отметил 24 Каналу генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, именно этому доверенному лицу российский диктатор мог приказать озвучить подобные слова. Ведь глава Кремля не может этого говорить.

Кремль обостряет риторику

Подобные выступления можно расценивать как прямую стратегическую угрозу. Понятно, что глава Госдумы не является руководителем военной сферы, но он озвучил политический курс России. Без указания Путина ни один чиновник не может такого говорить.

Скорее всего, поступило указание увеличить градус напряжения во время переговорного процесса. Ведь Украина не соглашается на отказ от Донбасса, Запорожской АЭС, настаивает на гарантиях безопасности, вступлении в НАТО. Для россиян это якобы угрозы,

– сказал Николай Маломуж.

Среди российских парламентариев есть мысли о более радикальных шагах, нанесения ударов ядерными средствами. Более того, такие угрозы озвучивают даже в отношении Европы. Но тогда не удастся избежать втягивания США в войну. Кроме этого, против применения ядерного оружия категорически выступает Китай.

Что побудило чиновников к таким заявлениям?

Прежде всего причина в том, что у россиян на фронте нет успехов, а украинцы не сдаются даже несмотря на постоянные вражеские обстрелы. Это совсем не то, на что рассчитывал Путин.

Он теряет выдержку, поэтому дает указание Володину, Медведеву, Лаврову и другим говорить о продолжении войны, применения оружия. Такая модель только подтверждает, что он не достигает целей. Перспектив нет, а вести войну становится все сложнее,

– подчеркнул генерал армии.

Учитывая все это Путин хочет по крайней мере достичь успеха с мирным соглашением, дожать по Донбассу и подать все это как победу России. Но Украина не соглашается, поэтому глава Кремля сегодня как загнанный зверь, который пытается угрожать.

Он понимает, что может доминировать и заставить кого-то слушать только благодаря ядерному оружию, поэтому эта тема так часто звучит в его риторике. Именно из-за постоянного террора Россия пытается показать якобы еще имеет ресурсы. Хотя это совсем не так.

Более того, окружение российского диктатора также не видит перспектив продолжения войны. Даже рядовые россияне хотят, чтобы она закончилась, но, конечно, на условиях России. Этого никогда не позволит Украина.

Последние заявления Кремля о войне