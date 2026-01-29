Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует российский "Интерфакс".

Что сказали в Кремле о встрече?

Как заявил Песков, Россия повторно пригласила Зеленского на переговоры с Путиным. Однако, по его словам, президент Украины якобы никак не отреагировал на приглашение.

В то же время пресс-секретарь Кремля прокомментировал возможность переговоров президентов в другой стране, в частности в ОАЭ. Но он отверг такую идею. В то же время он дал понять, что Кремль не рассматривает другого места, кроме как Москву.

Мы пока что говорим о Москве. Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные рассуждения неуместны,

– добавил российский политик.

Что предшествовало?