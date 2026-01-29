Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует российский "Интерфакс".
Что сказали в Кремле о встрече?
Как заявил Песков, Россия повторно пригласила Зеленского на переговоры с Путиным. Однако, по его словам, президент Украины якобы никак не отреагировал на приглашение.
В то же время пресс-секретарь Кремля прокомментировал возможность переговоров президентов в другой стране, в частности в ОАЭ. Но он отверг такую идею. В то же время он дал понять, что Кремль не рассматривает другого места, кроме как Москву.
Мы пока что говорим о Москве. Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные рассуждения неуместны,
– добавил российский политик.
Что предшествовало?
Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков пригласил Владимира Зеленского приехать в Россию. Он отметил, что переговоры между лидерами должны давать реальные и положительные результаты для обеих сторон.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил, что президент Зеленский готов к встрече с Путиным.
Речь идет о возможном обсуждении мирного урегулирования, в частности территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.