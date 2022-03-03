В частности, информацию о гибели опроверг изданию зять Ростислав Скуратовский. Это произошло после сообщений СМИ о гибели главы ОТГ 3 марта.

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Глава Гостомельской ОТГ жив

Предварительно редактор издания "Волна" Юрий Романенко сообщил в фейсбуке, что российские оккупанты расстреляли Пилипко.

Редактор объяснял, что это якобы подтверждали очевидцы. Однако впоследствии он обновил пост словами: "Скорее всего, Пилипко жив!".

Более того, издание "Громадське" пообщалось с зятем Пилипко Ростиславом Скуратовским. Мужчина заверил, что глава Гостомельской ОГА жив.

В частности, предварительно известно, что глава ОТГ вместе с другими людьми попал под обстрел оккупантов. Редактор "Волны" рассказал, что ориентировочно в 14:30 Пилипко вместе с группой добровольцев еще был под обстрелом.

Предварительно известно, что один из добровольцев скончался.

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