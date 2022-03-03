Зокрема інформацію про загибель спростував виданню зять Ростислав Скуратівський. Це трапилось після повідомлень ЗМІ про загибель очільника ОТГ 3 березня.

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Глава Гостомельської ОТГ живий

Попередньо редактор видання "Хвиля" Юрій Романенко повідомив у фейсбуці, що російські окупанти розстріляли Пилипка.

Редактор пояснював, що йому це нібито підтверджували очевидці. Проте згодом він оновив пост словами: "Швидше за все, Прилипко живий!".

Ба більше, видання "Громадське" поспілкувалось з зятем Пилипка Ростиславом Скуратівським. Чоловік запевнив, що голова Гостомельської ОДА живий.

Зокрема, попередньо відомо, що глава ОТГ разом з іншими людьми потрапив під обстріл окупантів. Редактор "Хвилі" розповів, що орієнтовно о 14:30 Пилипко разом з групою добровольців ще був під обстрілом.

Попередньо відомо, що один із добровольців помер.



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