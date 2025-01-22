Начальник Главного сервисного центра МВД Рудык и 8 его коллег увольняются: что они декларировали

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык и 8 сотрудников столичного ТСЦ №8041 решили уволиться с должностей и подали свои декларации. Журналисты сделали расследование об их денежных состояниях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info. В медиа провели расследование на фоне проблем, с которыми сталкивались люди при получении водительского удостоверения.

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Реформа экзаменов в Сервисных центрах

Под руководством Николая Рудыка в Украине произошло упрощение получения водительского удостоверения, в частности через прозрачные и честные экзамены, введение видеоконтроля в компьютерных классах и в автомобилях во время экзаменов, возможность получить видео и обжаловать действия экзаменатора. Также в прошлом году стала возможной запись на экзамен через е-очередь.

Но проблем стало не меньше. Получить талон на экзамен было очень трудно, людям приходилось ночевать под Сервисными центрами, чтобы записаться. Такая ситуация возникла и в крупнейшем сервисном центре страны – Киевском ТСЦ 8041.

Что известно о декларациях работников Сервисного центра

Внимание СМИ к этому центру привлекла не только неэффективная работа, но и незадекларированные состояния руководства и работников этой структуры. Например, сам начальник – Николай Рудык – приезжал на работу на авто, которое оформлено на его маму машине.

Николай Рудык возглавлял Главный сервисный центр с 2022 года. Став фигурантом большого журналистского расследования, он решил уволиться. 3 января, перед тем как уйти с должности, он обнародовал свою декларацию. В ней начальник ТСЦ указал, что:

имеет квартиру площадью 100 квадратных метров, которую приобрел в 2012 году за 1 182 505 гривен. Также с 2009 года он частично владеет квартирой площадью 73,3 квадратных метра, стоимость которой неизвестна;

его жена Ирина с 2008 года имеет небольшую квартиру, а в 2024 году на нее было оформлено еще одно жилье площадью 46,7 квадратных метра, правда она является владелицей только на 50%;

в 2018 году на жену Николая Рудыка было оформлено новенький автомобиль Toyota Camry, а в 2024 году они начали пользоваться новым авто Toyota RAW4, владелицей которого является его мама;

зарплата Николая Рудыка в Сервисном центре за год составляла 1 336 674 гривен. Он также владеет несколькими денежными активами в гривнах, долларах и евро.

Сотрудники Сервисного центра, которые также решили уволиться, в декларациях оформили свое имущество. Речь идет, в частности, об:

инспекторе Андрее Кухельном. Он часто менял машины, оформляя их по неестественно низким ценам, в частности Tesla Model 3 – за 20 000 гривен, Lexus 200T – за 30 000 гривен;

инспектора Вадима Чистякова. Он был замечен на новом Volkswagen ID.4 CROZZ, записанном на отсутствующую в декларации жену. Также сотрудник ТСЦ не захотел объяснить, кто подарил ему землю и в какую сумму обошлось строительство загородного дома;

инспектора Сергея Дацкова, который не придерживался инструкций по видеофиксации экзамена. В его декларации на жену оформлена Audi A4;

инспектора Романа Журкова. Он в декларации не указывал ни членов семьи, ни автомобилей, хотя на парковке Сервисного центра регулярно стояли Chevrolet Volt и Chevrolet Menlo, оформленные на его маму и тестя;

инспектора Дмитрия Парченко, который задекларировал покупку Audi A6 по существенно более низкой цене, чем на самом деле приобрел;

администратора Сергея Панченко, который не указывал в декларациях ни семью, ни имущество. Но журналисты нашли загородный дом, оформленный на его маму, и две Toyota Land Cruiser Prado, записанные на отца и вероятно гражданскую жену;

администратора Наталью Лось. Она была замечена сразу на нескольких автомобилях Tesla, одна из который оформлена на отсутствующего в декларации гражданина, которого она позже определила, как своего мужа;

администратора Анатолия Клименко. В его декларации он не указывал автомобилей, хотя на парковке не раз был замечен Lexus NX, оформлен на его тещу, а недавно на отца Клименко также оформили новый Lexus 450H +.

Как отреагировали на расследование в МВД

В Министерстве внутренних дел Украины пообещали провести "системную перезагрузку" сервисных центров. Проведут внеплановую служебную проверку, разберутся с электронной очередью и назначат "новую команду управленцев" в Главном центре.

С тех пор прошло полтора месяца, но деталей относительно этой "перезагрузки" нет. Также неизвестно, кто возглавит Главный сервисный Центр вместо Николая Рудыка. Пока нет даже информации о его увольнении.