Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.Info. У медіа провели розслідування на тлі проблем, з якими стикалися люди під час отримання посвідчення водія.

Дивіться також Суд арештував готельний комплекс дружини львівського митника через незаконне збагачення (фото)

Реформа іспитів у Сервісних центрах

Під керівництвом Миколи Рудика в Україні відбулося спрощення отримання водійського посвідчення, зокрема через прозорі та чесні іспити, запровадження відеоконтролю в комп’ютерних класах та в автівках під час екзаменів, можливість отримати відео й оскаржити дії екзаменатора. Також минулого року став можливим запис на іспит через е-чергу.

Але проблем стало не менше. Отримати талон на іспит було дуже важко, людям доводилося ночувати під Сервісними центрами, щоб записатися. Така ситуація виникла і в найбільшому сервісному центрі країни – Київському ТСЦ 8041.

Що відомо про декларації працівників Сервісного центру

Увагу ЗМІ до цього центру привернула не тільки неефективна робота, але й незадекларовані статки керівництва та робітників цієї структури. Наприклад сам начальник – Микола Рудик – приїздив на роботу на авто, яке оформлене на його маму автівці.

Микола Рудик очолював Головний сервісний центр з 2022 року. Ставши фігурантом великого журналістського розслідування, він вирішив звільнитися. 3 січня, перед тим як піти з посади, він оприлюднив свою декларацію. У ній начальник ТСЦ вказав, що:

має квартиру площею 100 квадратних метрів, яку придбав у 2012 році за 1 182 505 гривень. Також з 2009 року він частково володіє квартирою площею 73,3 квадратних метра, вартість якої невідома;

його дружина Ірина з 2008 року має невелику квартиру, а у 2024 році на неї було оформлене ще одне житло площею 46,7 квадратних метра. Щоправда вона є власницею лише на 50%;

у 2018 році на дружину Миколи Рудика було оформлено новенький автомобіль Toyota Camry, а у 2024 році вони почали користуватися новим авто Toyota RAW4, власницею якого є його мама;

зарплата Миколи Рудика у Сервісному центрі за рік складала 1 336 674 гривень. Він також володіє кількома грошовими активами в гривнях, доларах та євро.

Співробітники Сервісного центру, які також вирішили звільнитися, в деклараціях оформили своє майно. Йдеться, зокрема, про:

інспектора Андрія Кухельного. Він часто змінював автівки, оформлюючи їх за неприродно низькими цінами, зокрема Tesla Model 3 – за 20 000 гривень, Lexus 200T – за 30 000 гривень;

інспектора Вадима Чистякова. Вын був помічений на новому Volkswagen ID.4 CROZZ, записаному на відсутню в декларації жінку. Також співробітник ТСЦ не захотів пояснити, хто подарував йому землю і в яку суму обійшлося будівництво заміського будинку;

інспектора Сергія Дацкова, якиий не дотримувався інструкції щодо відеофіксації іспиту. В його декларації на дружину оформлено Audi A4;

інспектора Романа Журкова. Він у декларації не вказував ні членів родини, ні автівок, хоча на стоянці Сервісного центру регулярно стояли Chevrolet Volt І Chevrolet Menlo, що оформлені на його маму й тестя;

інспектора Дмитра Парченка, який задекларував покупку Audi A6 за суттєво нижчою ціною, аніж насправді придбав;

адміністратора Сергія Панченка, який не вказував у деклараціях ні родину, ні майно. Але журналісти знайшли заміський будинок, оформлений на його маму, й дві Toyota Land Cruiser Prado, записані на батька й вірогідно цивільну дружину;

адміністраторку Наталію Лось. Вона була помічена одразу на кількох автівках Tesla, одна з який оформлена на відсутнього в декларації громадянина, якого вона пізніше визначила, як свого чоловіка.

адміністратора Анатолія Клименка. У його декларації він не вказував автівок, хоча на стоянці не раз був помічений Lexus NX, оформлений на його тещу, а нещодавно на батька Клименка також оформили новий Lexus 450H+.

Як відреагували на розслідування в МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України пообіцяли провести "системне перезавантаження" сервісних центрів. Проведуть позапланову службову перевірку, розіберуться з електронною чергою та призначать "нову команду управлінців" у Головному центрі.

З того часу пройшло півтора місяця, але деталей щодо цього "перезавантаження" немає. Також невідомо, хто очолить Головний сервісний Центр замість Миколи Рудика. Поки що немає навіть інформації про його звільнення.