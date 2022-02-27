Перемещение российских захватчиков возле украинских атомных объектов, угрожающие обстрелами, является колоссальной опасностью для всего мира.

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он отметил, что главным вопросом для нас является безопасная эксплуатация энергоблоков.

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Глава "Энергоатома": ядерные объекты в условиях войны – это не игрушки

Есть риски – перемещение захватчиков возле наших атомных объектов. И это уже такая ситуация, которая может выводить из-под контроля работу атомных блоков, если будут обстрелы поблизости или непосредственно в их направлении", – сказал он в видеообращении 27 февраля.

Котин отметил, что Украина обеспечивает охрану своих объектов, на их территории привлечены все необходимые меры безопасности с участием всех необходимых подразделений защиты этих объектов, но гарантии этой безопасности могут соблюдаться "без каких-либо угроз со стороны захватчиков, которые сейчас находятся на территории Украины".

Важно отметить, что ядерные объекты – это не игрушки, это очень большой технологически сложный объект. И работа этих объектов должна безопасно обеспечиваться,

– подчеркнул Котин.

В то же время, он отметил, что сейчас, к сожалению, Украина потеряла контроль над зоной отчуждения, и это уже привело к негативным последствиям.

Там тяжелая техника, там бомбометание, взрывы, в результате которых радиоактивные вещества в почве выходят в виде пыли и повышается радиоактивный фон. И у нас есть информация, что в 5-15 раз повышается фон на участках, где находится российская и белорусская техника,

– объяснил глава "Энергоатома"

В то же время он отметил, что сейчас НАЭК, который работает 9 энергоблоками из 15 имеющихся, поскольку пришлось вывести часть энергоблоков в горячий резерв или заранее в ремонты из-за снижения потребления в результате российской агрессии и начала военных действий, имеет резерв в 3 тысяч МВт, "которые, если нужно, мы сможем прибавить".

Смотрите видеообращение Котина: