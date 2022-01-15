Глава канадского МИД приедет в Украину на следующей неделе, – СМИ

15 января 2022 , 14:36
Читати новину українською

Источник:

СВС

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе посетит Украину. Ее поездка призвана еще раз подтвердить поддержку территориальной целостности страны.

Соответствующий анонс сделали в эфире канадского телеканала. Там рассказали о том, с кем канадский Министер планирует встретиться в Украине.

Читайте также Обсудили Совместную декларацию и Донбасс: Зеленский пообщался с Трюдо

В Украину приедет министр Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не следующей неделе посетит Украину,
 – говорится в заявлении.

Поездка призвана "подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

В рамках визита глава Министерства иностранных дел Канады проведет встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Ожидается, что Жоли также посетит канадских военных в Украине.

Справка. В Украине в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER находятся 200 канадских военнослужащих. Они базируются в Яворове, что во львовские области.

Главы МИД Канады и Нидерландов обсудили Украину

Министр иностранных дел Канады поговорила с новоназначенным главой МИД Нидерландов. Во время разговора политики затронули и тему Украины. В частности, отметили важность и в дальнейшем ее поддерживать.

Обратите внимание – Россия может сфабриковать повод для вторжения: видео

 

Автор: Наталія Пристанська