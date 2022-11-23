Глава Киевской ОВА сообщил об угрозе ракетных обстрелов области

Российские военные продолжают массированные ракетные удары по Украине. Глава Киевской ОВА предупредил жителей области и призвал их не игнорировать воздушную тревогу.

После полудня 23 ноября по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. По предварительной информации, враг выпустил несколько десятков ракет. Будьте осторожны и оставайтесь в укрытиях.

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Враг может атаковать Киевскую область

По словам главы ОВА Алексея Кулебы, сохраняется угроза ракетного удара по Киевщине. Именно поэтому он попросил жителей не игнорировать сирены. Кроме того, он призвал не покидать укрытий или других безопасных мест, где можно пересидеть угрозу с неба.

Враг выпустил несколько десятков ракет

Заметим, что сначала телеграм-канале monitor предупредили об активности стратегической авиации врага на аэродроме Энгельс. А уже через 20 минут поступило сообщение о возможной атаке оккупантов из акватории Каспийского моря.

А уже через 20 минут поступило сообщение о возможной атаке оккупантов из акватории Каспийского моря. Публикация в том же телеграм-канале с 12:19 свидетельствовала, что россияне могли устроить учебные полеты. В то же время, там предупредили, что захватчики крайне коварны. И уже в 12:29 они это подтвердили. Ведь тогда появилась информация о запуске ракет из Ростовской области.

Заметим, что в 12.27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал в телеграм о 5 запусках ракет. Через минуту от него пришло еще одно сообщение. В нем уточнялось, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя". По всей вероятности, он и имел в виду атаку из Ростовской области.

Через минуту от него пришло еще одно сообщение. В нем уточнялось, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя". По всей вероятности, он и имел в виду атаку из Ростовской области. Немного погодя стало известно о взрывах в Одесской области. По информации от местных корреспондентов, там сработало ПВО. Известно, что взрывы слышали жители других областей.

По имеющейся информации, ракеты продолжают свое движение по территории Украины. Так что ни в коем случае не стоит рисковать собственным здоровьем и жизнью.

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