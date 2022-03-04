Глава МАГАТЭ обсудил со Шмыгалем угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ситуацию на Запорожской АЭС. А там сейчас крайне угрожающая ситуация из-за нападения россиян и пожара, вызванного обстрелами.

Дмитрий Орлов, мэр города Энергодар, назвал нападение россиян "угрозой мировой безопасности". То же в видеообращении сказал и Президент Украины Владимир Зеленский.

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МАГАТЭ знает об обстрелах на Запорожской АЭС и поговорило об этом со Шмыгалем

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что "знает об обстрелах" Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе и поставляет около четверти электроэнергии в Украину.

В МАГАТЭ также заявили, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси разговаривал с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о "серьезной ситуации" на ЗАЭС и опасности в случае попадания ударов россиян в реакторы.

Однако МАГАТЭ и знает со слов украинского ядерного регулятора, что "не зафиксировано никаких изменений уровня радиации" на месте.



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